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Ordu’da köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı
ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE KÖPEKLERİ SOPA İLE DÖVEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Asayiş 19.07.2020, 09:19
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Ordu’nun Ünye ilçesinde köpekleri sopa ile döven şahıs gözaltına alındı.
Ünye ilçesinin Eski Kızılcakase Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erol B. adlı şahıs, elinde sopa ile köpekleri döverken görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ünye Cumhuriyet Savcılığına başvurarak duruma müdahale edilmesini istedi. Erol B., savcılığın talimatı ile harekete geçen Ünye Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.
Şahsın sopa ile dövdüğü köpekler de Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığında, Ordu Hayvan Barınağında bakım ve rehabilitasyona alındı.
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