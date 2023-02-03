Ordu’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda 22 kişi tutuklandı

Ordu’da, uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu çerçevesinde yakalanıp adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya merkezli Isparta, Erzincan ve Ordu’da 31 Ocak tarihinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyon çerçevesinde Ordu’nun Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçesinde belirlenen 32 şahıstan 30’u yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında bugün Ordu ve Ünye Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4’ü ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 2 şahsın ise araması devam ediyor.