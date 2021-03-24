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Ordu’da kaçak define arayan 7 kişi yakalandı

Ordu’da izinsiz define arayan 7 kişi yakalandı.

Asayiş 24.03.2021, 10:27
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Ordu’da kaçak define arayan 7 kişi yakalandı

Ordu’da izinsiz define arayan 7 kişi yakalandı.

Gölköy ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri define kazısı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 2 adet kürek, 1 adet demir kazı çubuğu, 1 adet çekiç, 1 adet murç kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 7 kişi adli makamlara sevk edildi.
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