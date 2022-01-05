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Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına çıktı

Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 21’i tutuklu 24 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 15’inin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 6’sı ise tahliye edildi, duruşma 9 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Asayiş 05.01.2022, 22:38
Ordu’da FETÖ soruşturmasında 24 sanık hakim karşısına çıktı

Ordu’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 21’i tutuklu 24 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 15’inin tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 6’sı ise tahliye edildi, duruşma 9 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41’i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 saat süren duruşmada, tutuklu bulunan 21 şüpheli ile adli kontroller serbest bırakılan 3 kişi hakim karşısına çıktı.

“Emirin yurt dışından geldiğinde ilgili konuşmamız benim yaptığım şakadır”

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, örgütün kentteki finans sorumlusu olduğu iddia edilen S.Y., örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olmadığını savundu. S.Y., “FETÖ iddiasıyla maddi organizasyonlarda görev almadım, yardımda da bulunmadım. Sanıklardan herhangi birinin mütevelli heyetinde görev yaptığını bilmiyorum. Konuşmalarımız sırasındaki, emirin yurt dışından geldiğinde ilgili konuşmamız benim yaptığım şakadır. Yurt dışına aktarılan bir para yoktur. Gün toplantısında Almanya’dan bir kişiyle yapılan bağlantı, aramızda bulunan bir kişinin akrabasıydı. Bu örgütsel amaçlı bir bağlantı değildi” dedi.

Örgütün kentteki sorumlusu olduğu gerekçesiyle suçlanan ve aynı suçtan din görevlisi görevinden ihraç edilen ve hapis cezası alan İ.S., “İl yapılanmasında görev aldığım hususu doğru değildir. Evimde ele geçirilen para, açmak istediğim dükkana ödemek içindir” ifadelerine yer verdi.

M.D. isimli sanık ise, kripto olarak adlandırılmasının beyandan ibarettir olduğunu iddia ederek, “Bu nitelikte bir adam değilim. Gün adı altında toplanılan toplantılara katıldığım doğrudur. Böyle bir suçlamayla daha önce yargılandım. Mahkemece berat verildi, beraatımı, tahliyemi istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Katalogla eş bulma iddiası

Z.Ö. isimli kadın sanık, Türkiye’nin farklı noktalarındaki insanlara yaptığı yarısının insanı olarak yapıldığını iddia etti, örgütsel yapıyla alakalı olmadığını ileri sürdü. Kendisi hakkında iddia edilen ’katalog ile eş başkalarına’ eş bulma konusundaki iddialarında kabul etmeyen Z.Ö., evinde ele geçirilen bir miktar para dövizin ise kendi birikimi olduğunu ileri sürdü.

Duruşmada, E.S., C.C., M.C., M.P., U.D., G.Ö., E.B., H.İ., H.Ö., V.A., H.K., F.İ., M.A., H.K., H.T., M.G., A.M., M.A., A.T., H.K. isimli sanıkların da ifadeleri alındı. Sanıklar ifadelerinde, örgüt yapılanmaları ile bir bağlantılarının olmadığını, katıldıkları toplantıların gün adı altında normal toplantılar olduğunu ve örgüte finansal destek sağlamadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmada, H.İ., G.Ö., E.B., H.Ö., A.T., M.P. isimli şahısların tahliyelerine karar verirken, diğer 15 şüphelinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, duruşmayı 9 Şubat 2022 tarihine erteledi.

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