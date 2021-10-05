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Ordu’da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 05.10.2021, 17:53
Ordu’da ev yangını: 1 yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde meydana gelen yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İlçenin Çaka mevkisinde öğle saatlerinde bir evde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında vücut safiyeti bulunan ve fiziken hasta olduğu belirlenen 83 yaşındaki Rabia Alparslan alevlerden kaçamayarak hayatını kaybetti.

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