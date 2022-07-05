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Ordu’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Ordu’da, acil serviste görevli doktoru darbettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 05.07.2022, 18:45
Ordu’da doktoru darp eden şahıs tutuklandı

Ordu’da, acil serviste görevli doktoru darbettiği iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Ordu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi için Ordu Devlet Hastanesi’ne gelen Gökmen G., muayene önceliğinin kendisine verilmesini istedi. Bu sırada hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim Dr. Aykut Y. ile Gökmen G. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen G., Dr. Aykut Y.’yi darp etti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökmen G., Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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