Ordu’da devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybetti

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan baba hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cemallı Mahallesi’nde Adem S. (40) idaresindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kaza sonrası Adem S. ile yanında bulunan oğlu İbrahim S. devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri gelerek, traktör altında kalanları kurtarmaya çalıştı. Kepçe yardımıyla devrilen traktörün kaldırılmasıyla baba ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Adem S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim S. ise, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adem S.’nin cenazesi otopsi için Ordu’ya gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.