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Ordu’da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 30.06.2021, 19:13
Ordu’da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Hacıali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Özyurt idaresindeki 55 K 2337 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri, Özyurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özyurt’un cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Cenaze, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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