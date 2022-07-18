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Ordu’da dereler taştı, kümes hayvanları telef oldu

Ordu’da sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu kümes hayvanları telef oldu.

Asayiş 18.07.2022, 11:58 18.07.2022, 12:21
Ordu’da dereler taştı, kümes hayvanları telef oldu

Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman mahallelerinde derelerin taşması sonucu şehir merkezine yakın yerleri su bastı.

Sağanak yağış nedeniyle kümes hayvanlarının telef olduğunu söyleyen vatandaşlar, yağmurun bir anda bastırdığını, o yüzden hiçbir müdahalede bulunamadıklarını ifade ettiler.

Kaymakam Yaran incelemelerde bulundu

Etkili olan sağanak yağış sonrası bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Ekipler sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları. Can kaybı yok. Maddi hasarlar meydana geldi” dedi.

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