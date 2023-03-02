Ordu’da denizde bulunan mayın benzeri cisim ekipleri harekete geçirdi

Ordu’da denizde görülen bir cisim ekipleri harekete geçirdi. Mayına benzeyen cisim nedeniyle alan güvenlik çemberine alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Cumhuriyet Mahallesi’nde denizde bir cisim olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cismin mayın olabileceği şüphesi üzerine bölgede güvenlik önlemi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden inceleme başlattı. Olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS), polis, itfaiye ve emniyet bomba imha uzmanı ekipleri de yönlendirildi. Sahilden yaklaşık 30 metre açıkta bulunan ve mayına benzediği görülen cisim, dalgaların şiddetiyle kıyıya yaklaşarak kayalıklara takıldı. Bomba imha uzmanı, cismin yanına giderek inceleme yaptı. Bölgede bulunan vatandaşlar alandan uzaklaştırılırken, cismin kıyıya alındıktan sonra inceleneceği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.