Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Ordu’da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı.

Olay, Akyazı Mahallesi plaj mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmenin yasaklı olduğu alanda serinlemek için denize giren ve henüz ismi öğrenilemeyen iki kişinin çırpındığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımı ile denizden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.