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Ordu’da bir yıl önceki cinayetin failleri yakalandı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yıl önce av tüfeği ile öldürülen kişinin failleri olduğu belirtilen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Asayiş 24.03.2021, 10:19
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Ordu’da bir yıl önceki cinayetin failleri yakalandı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir yıl önce av tüfeği ile öldürülen kişinin failleri olduğu belirtilen 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

9 Nisan 2020 tarihinde Korgan ilçesi Yukarıkozpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Olayda Murat Azer hayatını kaybetti.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir yıl boyunca yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Y.A. ve H.A. tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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