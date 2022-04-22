Ordu’da bir kişi kömürlükte asılı halde bulundu

Ordu’da bir kişi, oturduğu evinin çatı katında iple asılı halde bulundu.

Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve bir çocuk babası Erhan Gürel (38) isimli şahıs, ikamet ettiği evinin çatı katındaki kömürlükte boğazından iple asılmış halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemelerde Gürel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Gürel’in bir markette çalıştığı öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.