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Ordu’da arbede esnasında sağlıkçıyı yaralayan şahıs gözaltına alındı

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası getirildiği hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisinin başından yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

Asayiş 16.06.2022, 13:46
Ordu’da arbede esnasında sağlıkçıyı yaralayan şahıs gözaltına alındı

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası getirildiği hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisinin başından yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle elektrik direğine çarpan Sezer A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Acil servise getirilen Sezer A’nın tedavisini yapan Acil Tıp Teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Bu arada çıkan arbedede hastanenin muayene odasındaki perde demirlerinden birisi Şahin Demirci’nin kafasına düştü. Yaralanan sağlık görevlisinin şikayeti üzerine Sezer A. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Şahin Demirci ise hastaneden taburcu edildi. Sezer A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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