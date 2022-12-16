Ordu’da açık cezaevinden firar eden cinayet zanlıları yakalandı

Ordu’da, ‘Kasten Öldürme’ suçundan hükümlü bulunan ve açık cezaevinden firar eden 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu saklandıkları yede yakalandı.

Kasten Öldürme suçundan cezası bulunan Tekin B. ile Cihangir T. isimli 2 hükümlü, yaklaşık bir ay önce Efirli Açık Cezaevi’nden firar etti. Olay üzerine Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu firar eden 2 hükümlüyü Altınordu ilçesinde saklandıkları bir adreste dün akşam saatlerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘firar etme’ suçundan adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.