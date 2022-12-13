Ordu’da 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde cinnet getiren 90 yaşındaki baba oğlunu ve gelinini tabancayla vurdu. Olayda oğlu hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Keş Mahallesi Cımbırtlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ocak (90) isimli yaşlı adam, oğlu Kadir(60) ve gelini Emine Ocak (60) iler tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlu ve gelinine tabancayla ateş açtı. Oğlu Kadir Ocak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Ocak ise ağır yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Gelini elinden kurtardım, vurduktan sonra odunla dövüyordu”

Olay sırasında eve yoğurt almaya giden kapı komşusu Eşref Hızarbaşı, yaşadıklarını anlattı. Baba Yaşar Ocak’ın elinden gelinini kurtardığını belirten Komşu Hızarbaşı, “Vefat eden Kadir, yoğurt almam için sabah saatlerinde beni aradı. Yola çıktım ki bir gürültü ses duydum ve ‘eyvah’ dedim. İçeri girdiğimde Kadir’in yerde yattığını gördüm. Gelinini de vurmuş ve sonra odunla dövüyordu. Elinden aldım çektim kenara. Emine’yi kurtardım. Bir dakika huzur vermedi ki çocuklara. Çocukların ocağını söndürdü işte. Üzgünüz” dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Kadir Ocak’ın bir süredir yakın komşularına mezarlıklardan bahsettiği, "Mezar alanlarının düzenlenmesi için toplanalım" dediği ve tek yerlerinin mezarlık olduğu gibi söylemlerde bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.