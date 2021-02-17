Ordu’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’da, buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu-Samsun karayolu, Asarkayası Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüleri henüz öğrenilemeyen BB 946 BK ve 016 ARZ 09 yabancı plakalı tırlar çarpıştı. Bu sırada kazayı fark eden ve yavaşlamak isteyen, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 DN 1274 plakalı minibüs, 52 M 8048 plakalı yolcu minibüsü ile bir kamyonet ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yolun, bir süre trafiğe kapatıldığı kazada ekipler, sonrasında ise geçişleri kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.