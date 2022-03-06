Ordu’da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ordu’da geçen hafta bir kişiyi silahla yaraladığı için aranması bulunan ve geçtiğimiz günlerde iki kişiyi daha silahla vurarak yaralayan şahıs tutuklandı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde 5 Mart Cumartesi gecesi 1 kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan ve bu suçtan aranan Kadir B. isimli şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. 10 Mart Perşembe gecesi ise Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kadir B., edinilen bilgiye göre, Kadir ve Mehmet Y. isimli kardeşlere misafir olarak gitti. Burada yemek yedikten sonra 2 kardeşin babalarına ait cep telefonunu çalarak evden ayrılan şahıs, durumu fark eden kardeşlerin jandarmaya giderek şikayetçi olması üzerine çaldığı telefonu geri verme bahanesiyle kardeşleri dışarıya çağırdı. Bir süre araçla dolaşan Kadir Y., Mehmet Y. ve Kadir B., sonrasında ise tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Kadir B., yanında bulunan tabancayla iki kardeşi vurarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü, polis ve jandarma ekipleri de Kadir B.’yi bulmak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonrası Kadir B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, sağlık kontrolünün ardından ise emniyete götürüldü.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.