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Ordu’da 150 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Ordu’da, polis ekiplerince uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan operasyonda 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 20.10.2021, 14:30
Ordu’da 150 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Ordu’da, polis ekiplerince uyuşturucu madde satışına yönelik yapılan operasyonda 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde uyuşturucu madde üretim ve satışının yapıldığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları arama çalışmaları neticesinde 150 kilo 500 gram esrar maddesi, 1 adet dijital terazi, 1 adet esrar kurutma amaçlı vantilatör, 1 adet esrar kurutma amaçlı fanlı ısıtıcı ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirdikleri uyuşturucu madde ve ekipmanlara el koyarken, olayla ilgili de 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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