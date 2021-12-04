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Ordu Valiliği’nden çocuklar tarafından çalınan otomobil hakkında açıklama

Ordu Valiliği, geçen hafta kentte bir galeriden otomobil çalarak İstanbul’a ulaşan 3 çocuk hakkında açıklama paylaştı.

Asayiş 04.12.2021, 16:50 04.12.2021, 17:52
Ordu Valiliği’nden çocuklar tarafından çalınan otomobil hakkında açıklama

Ordu Valiliği, geçen hafta kentte bir galeriden otomobil çalarak İstanbul’a ulaşan 3 çocuk hakkında açıklama paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Kasım 2021 günü saat 03.00 sıralarında kentte faaliyet gösteren bir işyerinde bir miktar para çalındığı, aynı gün saat 04.00 sıralarında ise bir oto galeride oto hırsızlığı meydana geldiği ve konuyla ilgili müracaatların aynı gün saat 15.20’de resmi makamlara bildirildiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Meydana gelen oto hırsızlığı konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmada hırsızlık yapan şahısların daha önceki tarihlerde işyerlerine girerek işyerinde bulunan oto anahtarlarını alıp deneme yanılma suretiyle araçları çalan yaşı küçük 3 şüpheli oldukları tespit edilerek, aracın yakalanması için gerekli bilgiler sisteme girilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı aracın 29 Kasım.2021 günü saat 05.05 sıralarında İstanbul İline giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine şüpheli şahısların yakalanması ve çalıntı aracın bulunması için daha önce şüpheli şahısların yakalanmasında görev almış özel ekip oluşturularak görevlendirilmiştir. Görevli ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren S.Ö., A.Y., ve E.K. isimli yaşı küçük şahıslar 4 Aralık 2021 günü saat 00.20 sıralarında İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yakalanmıştır. Bahse konu çalıntı araç aynı gün 01.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunmuştur. Tahkikat devam etmektedir” denildi.

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