Ordu merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 45 gözaltı



Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Ordu, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde silah ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel ile patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyonda, 47 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



65 ekip ve 274 personelle gerçekleştirilen operasyonda 25 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ve 38 tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs ile obje ele geçirildi. 45 şüpheli, gözaltına alındı.