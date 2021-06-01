Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı’nda yapılan ihbar asılsız çıktı.

Bu gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı için yurt dışı kaynaklı bir ihbar yapıldı. Gülyalı ilçesinde bulunan havalimanındaki ihbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri geldi. Polis ekipleri, pistteki ve iniş yapan uçakların kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada ise uçak seferlerinde bir müddet aksama oldu.

İhbar asılsız çıktı

Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Burada yetkililerden edinilen bilgiye göre ihbarın asılsız olduğu ve yurt dışından yapıldığı, ihbarı gerçekleştiren kişinin tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Vali yolcular ile yakından ilgilendi

Bu sırada Ordu Valisi Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte yolculara bilgilendirme yaptı. Yolcular ile yakından ilgilenen Vali Sonel, herhangi bir aksaklığın olmadığına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan tüm kontrollerin ardından uçak seferleri normale döndü.

THY’den açıklama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu-Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.