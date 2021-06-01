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Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

Asayiş 01.06.2021, 00:06
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

Ordu Valisi havalimanına geldi

Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

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