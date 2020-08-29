Ordu bir haftada 3 şehit verdi

Ordu’nun son bir haftada verdiği 3 şehit ile yüreği yandı.

23 Ağustos’ta Giresun’da meydana gelen sel felaketinde Çamaş ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, şehit oldu. 27 Ağustos’ta Ordu’nun Çaybaşı ilçesine bağlı Gürcek Mahallesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Jandarma Komando Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen “Yıldırım-3” operasyonunda mağarada ele geçirilen yaşam malzemelerinin imhası esnasında şarapnel parçasının çarpması sonucu şehit oldu. Bugün de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada Perşembe Soğukpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk şehit düştü. Ordu’nun son bir haftada verdiği 3 şehit ile yüreği yandı.