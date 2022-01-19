Ördek avlarken barajda mahsur kaldılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde ördek avlamak için Gümüşören Barajı’na giren 2 kişi aşırı tipi ve dalga nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan şahısları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yenice Mahallesinde bulunan Gümüşören Barajı’na ördek avlamak için gelen 2 kişi, aşırı tipi ve dalga nedeniyle mahsur kaldı. Şahısların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ve av koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler; mahsur kalan şahıslara ulaşmak için çalışma başlattı.