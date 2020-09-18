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OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

Asayiş 18.09.2020, 09:47
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OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalanırken, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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