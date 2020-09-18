Son Dakika
OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.
Asayiş 18.09.2020, 09:47
5
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen, 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalanırken, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Hatayspor
|1
|3
|7. Antalyaspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Çaykur Rizespor
|1
|0
|13. Ankaragücü
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Sivasspor
|1
|0
|18. Gençlerbirliği
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Tuzlaspor
|1
|1
|11. Samsunspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Chelsea
|1
|3
|4. Newcastle
|1
|3
|5. Wolverhampton
|1
|3
|6. Liverpool
|1
|3
|7. Crystal Palace
|1
|3
|8. Everton
|1
|3
|9. Aston Villa
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Leeds United
|1
|0
|14. Southampton
|1
|0
|15. Tottenham
|1
|0
|16. Brighton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0