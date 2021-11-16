Operasyonda “Dur” ihtarına uymayınca jandarma ekiplerince vurulmuştu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda “Dur” ihtarına uymayan Levent Yalın’ın kaçtığı esnada ekiplerce vurularak hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 3 jandarma personelinden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Kasım Pazar günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince, 18 ayrı suçtan 30 ayrı sabıkası olan ve aranma kararı bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın’ın, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkiinde bulunan bir bağ evinde saklandığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyon kapsamında “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Yalın, jandarma ekiplerince vurularak yaralanmıştı. Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Ölümle biten operasyon neticesinde başlatılan soruşturma kapsamında 3 jandarma personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan jandarma personellerinden 1 uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 jandarma personelinin olay esnasında kullandıkları silahların da balistik incelemeye gönderildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Yalın’ın cenazesi ise, dün Karapürçek Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.