Operasyona giden polislere saldırı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Bu sırada henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, polislere ateş açmaya başladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 polis vurularak yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.