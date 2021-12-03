Operasyon yapılan evden uyuşturucu fışkırdı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, arama yapılan evde bulunan farklı eşyaların arasına zulalanan satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, R.A. ve M.K.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların evini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, evdeki farklı eşyaların içerisine zulalanan 5 parça halinde 51 gram metamfetamin, 1 parça 4.40 gram bonzai, 1 adet 4.80 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişiye işlem yapılırken R.A., M.K. ve N.K.D. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.