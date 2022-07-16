Operasyon ifadelerinin sızdırıldığı iddialarına yalanlama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Demir Yumruk’ operasyonundaki şüphelilerin ifadelerinin FETÖ’ye sızdırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Operasyon kapsamında yer alan şüphelilerin ifadesinin firari FETÖ’cülere sızdırıldığı ve FETÖ’cülerin de gerçekmiş gibi paylaşımda bulunmalarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Şüpheli avukatlarından alınmış gibi paylaşım yapan kişiler hakkında kolluk güçlerine gerekli talimatın verildiğinin belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:

“Kamuoyunda Demir Yumruk Operasyonu olarak bilinen soruşturmamız kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile Sulh Ceza Hakimlikleri kararlarının bazı avukatlar ve şüpheliler tarafından FETÖ’ye servis edildiği, halen firari olan FETÖ üyelerinin yayınladıkları gerçeği yansıtmayan video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdikleri, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıkları tespit edilmiş olup, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiştir.”