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Onur Şener’i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı
Ankara’da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Asayiş 03.10.2022, 15:21
Ankara’da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Ankara Çayyolu’nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.