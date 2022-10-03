Onur Şener’i öldürdüğü iddia edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı

Ankara’da eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Ankara Çayyolu’nda bulunan bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener’in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.