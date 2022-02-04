Onur Anıtı’na saldıran şüpheli: "Pişman değilim"

Samsun’da Onur Anıtı’na saldıran şüpheliler mahkemece tutuklanırken, araca urgan ve çelik hayat bağlayan şüpheli, pişman olmadığını söyledi.

Samsun’da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı’na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden olay gecesi B.F.’nin içkili olduğu ve aynı zamanda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, akrabası C.R.F.’nin ise sabıkasının bulunmadığı belirtildi. Polisin saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.R.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Pişman olmadığını söyledi

Kendisinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmadığını ve bu eylemi gerçekleştirmek için herhangi bir terör örgütünden talimat almadığını belirten C.R.F., "Bahse konu işlemi bizzat kendi isteğimle gerçekleştirdim. Atatürk Heykeli’ni yıktıktan sonra başka bir eylem düşüncem yoktu. Ben Atatürk Heykeli’nin ve anıtının bulunmasını protesto ediyorum. B.F.’nin Atatürk Anıtı’na gideceğimizden haberi yoktu. Ben Atatürk’ü sevmediğimi ve heykellerine tahammül edemediğimi genel olarak söylüyorum. Araçla anıta gittim. Ben araçtan inip ipi araca bağladım ve B.F.’den de anıta çıkmak için yardım istedim. B.F. kenarda beklerken ben araca bindim. Araç hareket edince ip koptu. B. İle araca bindik ve olay yerinden kaçtık" dedi.

Atatürk’ün büstüne karşı olmadığını belirtti

Kendisinin Atatürk’e saygı duyduğunu ileri süren B.F. ise "Atatürk’e ve onun büstüne karşı herhangi bir karşı görüşüm bulunmamaktadır. Bu eylemi gerçekleştirmek için kimseden talimat almadım. Olay günü ben alkol aldıktan sonra C.R F. ile buluştuk, ’gönlümü rahatlatacağım’ diyerek işyerinin öründeki çelik halat ve urgan ipleri araca koydu. Atatürk Anıtı’nın yanına geldiğimde birlikte araçtan indik. Anıta çıkmak istedi, çıkamadı. Benden yardım istedi. Ben de ellerimi birleştirerek anıtta çıkmasına yardım ettim. Çelik ip ve halatı anıtın üzerinden geçirip araca bindi. Aracı çalıştırıp hareket etti ancak halat koptu. Olay yerinden ayrıldık" şeklinde konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.R.F. ve B.F. "Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.