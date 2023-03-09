’Onunla ne konuştunuz?’ dedikten sonra olan oldu, iki çocuğunun gözü önünde tabancasını ateşledi

Isparta’da iki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet talebiyele açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu Sezer Işık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Mahkemede tanık olarak dinlenilen, öldürülen Yadigar I. ve sanık Sezer Işık’ın oğlu Ali Işık olay günü yaşanılanları anlatarak “O gün biz evdeydik. Annemle birlikte motosikletle keçilere su vermek için keçilerin olduğu yere çıktık. Babam ve kardeşim tankerle arkadan geleceklerdi. Yol üzerinde taşlar vardı, tanker gelirken takılıp dökülmesin diye taşları temizledik. Yolda köyümüzde çoban olan Mehmet M. ile karşılaştık. Keçilerin olduğu çadıra geldik. Babam geldiğinde anneme “ne konuştunuz” onunla dedi. Bizde bir şey konuşmadık dedik. Bana da aynı soruyu sordu bir şey konuşmadık dedik. Belinden silahı çıkardı annem o sırada silahı tutmaya çalıştı. Silah patladı şarjör yere düştü. Ben o sırada bulunduğum açıdan dolayı silahın yönünün ne tarafa olduğunu görmedim. Babam yere düşen şarjörü alıp kaçtı bizde ambulansı aradık” dedi.

Sanığın diğer oğlu tanık Kerem Işık ise, annesiyle abisinin keçilere su vermek için önden gittiklerini kendisinin de babasıyla arkadan geldiklerini dile getirerek “ Babamla birlikte Çoban Mehmet M’yi, annem ve abimin 10 metre uzağında gördük. Annem ve abim onunla konuşmuyordu. Çadıra geldiğimiz de babam traktörden iner inmez ’onunla neden konuştunuz?’ dedi. Onlarda ’Biz onunla konuşmadık’ dediler. Babam silahı belinden çıkardıktan sonra yine aynı soruyu sordu. Anneme, ’oğlunu vururum bak! dedi. Silah patlamadan tabancanın şarjörü yere düşmüştü. Sonra annem babamın üstüne atladı ve silah patladı. Daha sonra babam şarjörü aldı kaçtı. Bizde 112’yi aradık" şeklinde konuştu.

Duruşmada, mütalaasını veren savcı, eşe karşı işlenen kasten öldürme suçu gerekçesiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.

Olay, 2 ekim 2022 tarihinde Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı. Kısa süre içerisinde çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sezer Işık çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık’ısilahla vurdu. Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yadigar I. Isparta Şehir Hastanesi ’ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.