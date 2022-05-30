Önüne inşaat yapılan binanın temeli kaydı, 2 bina tahliye edildi

Samsun’da bir inşaatın temel kazısını yol açtığı toprak kayması sonucu bir binadan çatlaklar ve temelince kayma oluşunca polis söz konusu bina ile bitişindeki binayı boşaltarak içindekileri tedbir amaçlı tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bir binanın temek kazı çalışması sırasında bitişikteki 5 katlı binada çatlarlar oluştu ve binanın temelince kaymam ve çatlarlar ortaya çıktı. Bu akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, polis temeli kayan 5 katlı binayı tahliye etti. Bitişikteki 5 katlı binada ikamet edenler de tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinleri evlerini önüne yapımına başlanılan inşaatın müteahhidini suçlayarak yeterli önlem almadan temel kazıp çalışma yaptığını belirttiler.

Polis binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, binalara girilmemesi için dış kapılarını da şeritle kapattılar.