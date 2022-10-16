Önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi: 4 yaralı

Kırıkkale’de seyir halindeki tırın kavşaktan dönmeye çalışan otomobile çarparak metrelerce sürüklediği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Karakeçili kara yolu üzerindeki Rafineri Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Çankırı’ya giden Hacı Osman Korkusuz idaresindeki 42 TC 206 plakalı tır, kavşaktan dönmeye çalışan B.Ü.’nün kullandığı 06 MVK 31 plakalı otomobile çarptı. Dorsesinde çatı paneli taşıyan tırın metrelerce sürüklediği otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, otomobil sürücüsü B.Ü. (61) ile yolculardan M.K. (64), G.Ü. (60) ve A.K. (59) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan tır sürücüsü Hacı Osman Korkusuz, "Karakeçili istikametinden geliyordum. Bu adamda önümden geliyordu. Göbeğe işaret vermeden dönüş yaparken önüme çıktı. Yapacağım bir şey yoktu. Konya’dan Çankırı’ya gidiyordum" dedi.

(HA-MK-