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Önü kesilen sürücü paniğe kapılıp duvara çarptı: 1 yaralı
Antalya’da iddiaya göre tanımadığı kişiler tarafından önü kesilen ve aracı alınmak istenen sürücü, paniğe kapılıp gaza basınca bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.
Asayiş 25.12.2020, 11:22
Antalya’da iddiaya göre tanımadığı kişiler tarafından önü kesilen ve aracı alınmak istenen sürücü, paniğe kapılıp gaza basınca bir apartmanın duvarına çarparak durabildi.Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet G., babasına ait 07 AMG 25 plakalı otomobille gezintiye çıktı. Bir süre sonra Mehmet G., aracı kullanması için arkadaşı Cenk A.’ya verdi. Hareket etmeye çalışan Cenk A.’nın önünü iddiaya tanımadığı iki kişi keserek otomobili almaya çalıştı. Panikle gaza basan Cenk A, otomobille bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kazada hafif yaralanan Cenk A, ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Apartmanın bahçe duvarında ve otomobilde ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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