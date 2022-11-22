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Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü

Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

Asayiş 22.11.2022, 22:11
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü

Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

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