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Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 3 roket düştü
Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
Asayiş 22.11.2022, 22:11
Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine YPG/PKK’lı teröristlerce atılan 3 roket düştü. Suriye’nin kuzeyinden atılan roketler boş araziye düşerken ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.