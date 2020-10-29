Önceden annesiyle yaşadığı evi benzin dökerek yaktı
ADANA’DA BİR KİŞİ DAHA ÖNCE ANNESİYLE BİRLİKTE OTURDUĞU PREFABRİK EVİ BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERDİ. İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLEN EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. (ALİ Ö.)
Adana’da bir kişi daha önce annesiyle birlikte oturduğu prefabrik evi benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye tarafından söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Hasan Tugal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Ali Ö. bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Annesi Nazlı Ö. ile sık sık tartışan Ali Ö. annesini bir süre önce evden kardeşlerinin yanına gönderdi.
Bugün gece saatlerinde alkollü olan Ali Ö. öfkelenip, oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. Ali Ö. evi ateşe verdiği sırada vücudunun çeşitli yerleri hafif bir şekilde yandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evi yakan Ali Ö. ise polise teslim oldu. Polis Ali Ö.’nün vücudunda yanıkları görmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.
Gözaltına alınan Ali Ö. hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.
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