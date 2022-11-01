Önce pusu kurdular, sonra silahla taradılar

Bitlis’in Ahlat ilçesinde husumetlisine pusu kurarak kaza yaptırdıktan sonra silahla taradılar. Olayda baba ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ahlat’ın Ovakışla beldesinde yaşayan ve yaklaşık 3 ay önce aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi ölmüştü. Dün öğlen saatlerinde taraflardan isimleri henüz belirlenemeyen baba ve oğul, Ovakışla girişinde araçla seyir halindeyken husumetli aile tarafından pusu kuruldu. İlk olarak baba ve oğluna kaza yaptıran taraflar, daha sonra araca silahla saldırı düzenledi. Olayda oğul hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan baba Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.