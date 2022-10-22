Önce otomobile sonra direğe çarptı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki sokağın kesiştiği noktada çarpışan otomobillerden birisi, daha sonra elektrik direğine çarptı. Direğe çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan iki kadın yaralandı.

Kaza, Darıca’nın Sırasöğütler Mahallesi 1614 Sokak ile 1613/1 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1613/1 sokak üzerinden 1620 Sokak istikametine seyir halinde olan Murat Sertaç S. idaresindeki 34 RH 7233 plakalı otomobil ile 1614 Sokak üzerinden Battal Gazi Caddesi istikametinde seyir halinde olan Oğuzhan Ö. yönetimindeki 06 BYU 366 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan Oğuzhan Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Aysel A. ile İlknur K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.