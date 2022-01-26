Önce motorun üzerindeki karı temizlediler sonra çalıp kaçtılar

Bahçelievler’de hırsızlar vatandaşların dikkatini çekmemek için önce üzerindeki karı temizledikleri 120 bin TL değerindeki motosikleti kilidini kırıp çaldılar. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ocak günü saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, bir evin önündeki yaklaşık 120 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, sokak içerisinde dolanarak keşif yapmaya başladı. Bir süre sonra motosikletin bulunduğu bölgeye gelen hırsızlardan bir tanesi çevreyi gözetlerken, diğeri ise alarmı keserek çalıştırmak için uğraştı. Motosikletin alarmını kesen hırsızlar, üzerindeki karları temizledikleri motosikleti çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları is güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Her şeyim o motordu”

Yahya Casım, servetini ortaya koyduğunu belirterek, “Pandemiden dolayı dükkanımı kapattım biraz kenarda param vardı gittim üzerine 2 bin dolar borç yaptım motor aldım. Pazar gecesi arkadaşımın yanına gittim Bahçelievler’de kar çok yağdığı için motoru arkadaşımın evinin önünde bırakmıştım. Pazartesi sabahı iki arkadaş geliyorlar, motoru kurcalayıp kendi motoru gibi temizleyip, alarmı kesiyorlar direksiyonu kırıp çalıştırmaya çalışıyorlar. Motor çalışmayınca sürükleyip götürüyorlar, şahısların yüzleri görünüyor karakoldan şikayetçi oldum. Şikayetçiyim zor durumdayım, mağdurum” dedi.