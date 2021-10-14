banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!
"Bu yılki asgari ücret 45 yıla bedel olacak"
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Önce kavga ettiler, ardından kahvehaneyi ateşe verdiler

Kırıkkale’de çıkan kavga sonrası kundaklandığı iddia edilen kahvehane, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 14.10.2021, 17:19
Önce kavga ettiler, ardından kahvehaneyi ateşe verdiler

Kırıkkale’de çıkan kavga sonrası kundaklandığı iddia edilen kahvehane, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi 601. Sokak’ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S.’ye ait kahvehanede okey oynayan bir grup vatandaş arasında kavga çıktı. Olay sonrası kolonya dökülerek kahvehane ateşe verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme yaptı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1