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Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktorla tartıştı

Edirne’de bir şahıs karantina sürecinde korona virüse yakalanan kızına ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında doktorla tartıştı.

Asayiş 21.09.2021, 22:17
Önce karantinayı ihlal etti, sonra doktorla tartıştı

Edirne’de bir şahıs karantina sürecinde korona virüse yakalanan kızına ilaç yazdırmak için gittiği sağlık ocağında doktorla tartıştı.

Alınan bilgiye göre, kızı korona virüse yakalanan S.H. ilaç yazdırmak için Muradiye Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş’in yanına giren Hızmalı korona virüs olan kızına ilaç yazmasını istedi. Dr. Mehtap Büyük Ateş kızının korona virüs olduğu için ilaç yazamayacağını ve kendisinin de karantina kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Bunun üzerine baba doktorla tartışmaya başladı. Tartışma üzerine doktor ‘beyaz kod’ verdi.

Verilen kod üzerine merkeze gelen polis ekipleri S.H.’yi gözaltına aldı. Aile hekimi Uzman Dr. Mehtap Büyük Ateş ise S.H.’den şikayetçi oldu.

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