Önce kamyonet sonra da otomobil çarptı

Gaziantep’te yoğun trafiğin bulunduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, önce kamyonet sonra da otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza sonrası dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi İpekyolu üzeri Gatem kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin bulunduğu tarihi İpekyolu’nda yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı adama önce bir kamyonet sonra otomobil çarptı.

Vatandaşlar hem yardım etti hem de yakınlarına ulaşmaya çalıştı

Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kaza sonrası dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan bazı vatandaşlar aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığını iddia ederek yetkililere çözüm çağrısında bulunurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.