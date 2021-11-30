Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir iş yerinden laptop çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bağlar Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde inşaat malzemeleri satışı yapan esnaf sabah saatlerinde iş yerini açmaya gittiğinde dükkanının kapısının kırık olduğunu fark etti. İşyerinde hırsızlık olduğundan şüphelenen esnaf çok geçmeden iki dizüstü bilgisayarının yerinde olmadığını tespit etti. Hırsızlık olayının Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma yapıldı. Güvenlik kameralarından şüpheli şahısların kimliğini tespit eden polis ekipleri 3 kişiyi il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.N. (18) ile D.U. (22) tutuklanırken, diğer şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahsıların çaldığı 2 laptop ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi.