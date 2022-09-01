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Önce kameralara sonra da polise yakalandı
Gaziantep’te farklı tarihlerde meydana gelen 3 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olaylarına karışan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Asayiş 01.09.2022, 10:11
Gaziantep’te farklı tarihlerde meydana gelen 3 iş yeri ve 1 otodan hırsızlık olaylarına karışan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 3 işyeri ve 1 otodan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahıslardan H.İ.A’nın önce kimliğine ulaştı. Ardından şahsın bulunduğu yeri tespit eden ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ile şahsı gözaltına aldı.
H.İ.A., gerçekleştirilen yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi
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