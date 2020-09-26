Önce husumetlisini, sonra da kavgayı ayırmak isteyen kuzenini bıçakladı
AKSARAY’DA HUSUMETLİ OLDUĞU ŞAHSI BIÇAKLAYAN ŞAHIS KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KUZENİNİ DE BIÇAKLA YARALADI.
Aksaray’da husumetli olduğu şahsı bıçaklayan şahıs kavgayı ayırmak isteyen kuzenini de bıçakla yaraladı.
Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Serkan B. (17), beraber gezdiği kuzeni Erdal B. (20) ile önceden husumetli olduğu Tünay G. (20) ile yolda karşılaştı. 2 kuzen Tünay G. ile husumetlerinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan B. Tünay G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada bıçak darbesi kavgayı ayırmak için araya giren kuzeni Erdal B.’ye de isabet etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları arama sonucu olayı gerçekleştiren Serkan B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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