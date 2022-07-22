Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar

Gaziantep’te, plakasını çamurla gizledikleri araçla bir iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, olaydan sonra araçlarını yıkadı. Hırsızlık ve oto yıkama anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, kimlik ve yer tespitleri sonrası önce yakalandı sonra tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Önce hırsızlık yaptılar, sonra da plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar

Yapılan çalışmalar sonucunda, plakasını çamurla gizledikleri araçla iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi. Hırsızlık anları ve hırsızlık sonrası plakası çamurlu aracı yıkama anları güvenlik kameralarına yansıyan M.Ş. ve A.R. isimli iki şüpheli yakalandı.

İki şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.