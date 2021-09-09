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Önce giydi, sonra çaldı

Kütahya’daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 09.09.2021, 16:24
Önce giydi, sonra çaldı

Kütahya’daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Maltepe Mahallesi’nde kuruması için balkon korkuluklarına serilen mont bir kişi tarafından çalındı. Ev sahibi, serdiği çamaşırların kuruması üzerine toplama işine başladı. Bu sırada, kuruması için serdiği montu bulamayan ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde montun bir kişi tarafından giyilerek çalındığı tespit eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.


Polis şikayet üzerine çalışma başlattı.

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