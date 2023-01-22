Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeş, yan yana toprağa verildi. Önce eşini şimdi de 3 çocuğunu kaybeden annenin ağıtları yürek dağladı.

Yangın, dün gece geç saatlerde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’ndeki yabancı uyruklu Atla ailesinin oturduğu evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin incelemesi ile evde çocukların da olduğu fark edilince sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında 11 yaşındaki Zehra Elabdullah ile kardeşleri 3 yaşındaki Abdurrahman ve 1 yaşındaki Muhammed Atla hayatını kaybetti.

3 kardeşin cansız bedenleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin arından Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı’na getirildi. Burada ikindi namazı sonrası kılınan namazın ardından 3 kardeş yan yana toprağa verildi. Yaşları küçük olduğu için kardeşlerden Abdurrahman ve Muhammed Atla aynı mezara defnedildi.

Çocukların annesi Meryem Atla, cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken ağıtları yürek yaktı. Baba Muhammed Atla’nın ise bir yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.